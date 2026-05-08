В Архангельске пьяная мать обливала сына водой и рвала на нем одежду

В Архангельске будут судить 37-летнюю женщину за истязание сына, обвиняемой грозит до семи лет колонии. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным прокуратуры, с сентября 2025 года по февраль 2026 года обвиняемая издевалась над малолетним сыном, женщина включала на мобильном телефоне музыку на максимальной громкости, не давала ребенку спать и лишала еды. Мать избивала мальчика, скидывала с верхнего яруса кровати.

В один из дней она облила сына водой и разорвала на нем футболку. Несовершеннолетний несколько раз сбегал из дома, а в январе 2026 года попросился жить к родственникам. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании. Материалы расследования переданы в суд, фигурантке грозит до семи лет лишения свободы.

До этого в Бурятии мать избивала и связывала маленького сына. Почти полгода женщина избивала мальчика за малейшие проступки. Ребенок, пытаясь укрыться от пьяной родительницы, регулярно убегал из дома. После очередного побега сотрудники полиции нашли его у соседей и в ходе опроса выяснили правду. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об истязании, суд приговорил обвиняемую к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ребенок передан под опеку.

Ранее петербуржец полгода истязал детей сожительницы и был арестован.

 
