Отец распилил дочь бензопилой из-за плохих оценок

В Индии мужчина разрезал девятилетнюю дочь бензопилой из-за оценок
Полиция индийского штата Махараштра задержала мужчину, который напал на свою девятилетнюю дочь с бензопилой, ребенка не спасли. Об этом сообщает NDTV.

По данным следствия, девочка заняла в школе второе место в рейтинге класса, а ее сводный брат оказался первым. Испугавшись гнева родителей, школьница попыталась исправить отметки в табеле успеваемости.

Обнаружив подделку, отец девочки пришел в ярость, он напал на ребенка с бензопилой и нанес дочери тяжелые ранения. Спасти школьницу не удалось. После случившегося отец попытался скрыть следы произошедшего, он завернул ребенка в ткань с поджег, чтобы произошедшее выглядело как несчастный случай.

Однако экспертиза и тест ДНК установили истинную картину произошедшего. Мужчина был задержан. Вместе с ним правоохранители взяли под стражу его сожительницу, которая помогала уничтожать улики.

Ранее в Индии мать отравила дочь, чтобы избежать позора.

 
