Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Участник программы «Время героев» назвал госслужбу служением людям и стране

Участник «Времени героев» Фролов: для меня госслужба — это служение
Дайте сказать!/VK

Назначение на должность начальника управления по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва стало возможностью применить свои навыки на новом поприще. Об это в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» рассказал участник программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Владислав Фролов.

По его словам, он решил применить знания, полученные на военной службе, в гражданской сфере.

Фролов поставил перед командой задачу собрать лучшие практики и проблемные точки роста. Он уточнил, что его команда уже занимается этим, ведет диалог с экспертным сообществом и научными деятелями.

Целью стало сделать инновационные виды спорта общедоступными для отдаленных регионов, людей с ограничениями по здоровью и разных возрастных групп.

Фролов отметил, что сейчас термин «инновационные виды спорта» не закреплен. По его словам, на данный момент официально зарегистрировано 5 направлений: киберспорт, гонки дронов, спортивное программирование, фиджитал-спорт и лазерный бой.

Ветеран рассказал, что впервые узнал о программе «Время героев» из послания президента России Владимира Путина.

«Когда я лежал в госпитале, я уже себя проецировал в публичную власть и думал, получится ли у меня трудиться на благо общества именно на государственной службе», — сказал он.

Фролов добавил, что тогда попробовать принять участие в программе «Время героев» ему посоветовал депутат, который пришел поддержать его в госпитале.

Тестирование для участия в программе состояло из трех этапов. Сначала кандидаты проходили большой тест без ограничений по времени. Затем решали задачи на время с текстами государственной важности. Фролов отметил, что программа дала ему общение с лучшими управленцами страны.

«Для меня госслужба — это в первую очередь служение. Людям, служение стране, служение своим близким, родным. Выполнять ту работу, которая будет приносить благо обществу, которая будет улучшать нашу жизнь», — подчеркнул Фролов.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!