Участник программы «Время героев» назвал госслужбу служением людям и стране

Участник «Времени героев» Фролов: для меня госслужба — это служение

Назначение на должность начальника управления по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва стало возможностью применить свои навыки на новом поприще. Об это в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» рассказал участник программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Владислав Фролов.

По его словам, он решил применить знания, полученные на военной службе, в гражданской сфере.

Фролов поставил перед командой задачу собрать лучшие практики и проблемные точки роста. Он уточнил, что его команда уже занимается этим, ведет диалог с экспертным сообществом и научными деятелями.

Целью стало сделать инновационные виды спорта общедоступными для отдаленных регионов, людей с ограничениями по здоровью и разных возрастных групп.

Фролов отметил, что сейчас термин «инновационные виды спорта» не закреплен. По его словам, на данный момент официально зарегистрировано 5 направлений: киберспорт, гонки дронов, спортивное программирование, фиджитал-спорт и лазерный бой.

Ветеран рассказал, что впервые узнал о программе «Время героев» из послания президента России Владимира Путина.

«Когда я лежал в госпитале, я уже себя проецировал в публичную власть и думал, получится ли у меня трудиться на благо общества именно на государственной службе», — сказал он.

Фролов добавил, что тогда попробовать принять участие в программе «Время героев» ему посоветовал депутат, который пришел поддержать его в госпитале.

Тестирование для участия в программе состояло из трех этапов. Сначала кандидаты проходили большой тест без ограничений по времени. Затем решали задачи на время с текстами государственной важности. Фролов отметил, что программа дала ему общение с лучшими управленцами страны.

«Для меня госслужба — это в первую очередь служение. Людям, служение стране, служение своим близким, родным. Выполнять ту работу, которая будет приносить благо обществу, которая будет улучшать нашу жизнь», — подчеркнул Фролов.