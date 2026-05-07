Певица Анжелика Агурбаш назвала псевдопатриотов спекулянтами

Помощь не должна быть публичной и кричащей. Об этом в новом выпуске проекта «Сорян, это подкаст» заявила певица, актриса, заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш.

В беседе с журналистом Суреном Каграмановым она рассказала о преодолении абьюза и творческого выгорания. Также артистка высказала отношение к президенту Беларуси Александру Лукашенко и патриотизму.

Агурбаш разграничила искренние чувства и корыстную игру на публику. Певица призналась, что ее позиция стала путем «тихого» сострадания без медийного сопровождения.

«Сейчас очень много настоящих патриотов, но еще больше — псевдопатриотов, которые бессовестно спекулируют на ситуации ради выгоды, карьеры или обогащения. Мои душа и сердце разрываются молча — так, как не разрываются ни у одного кричащего или поющего «напоказ». Я предпочитаю быть в правильной, человеческой позиции», — заявила она.

Также артистка рассказала о причинах творческой паузы и профессионального «перерождения». По ее словам, на рубеже 30-летия сценической деятельности она столкнулась с эмоциональным выгоранием.

«Я поняла, что мне петь нечем. Когда работа в индустрии продолжается десятилетиями, очередной сингл или обложка журнала перестают приносить драйв. Я решила, что не буду делать ничего знакового, пока снова не наполнюсь и не пойму, что именно хочу сказать людям», — поделилась артистка.

По словам Агурбаш, ключевую роль в возвращении сыграла преданность поклонников. Сегодня творческая деятельность артистки находится в фазе активности. К 20-летию участия в «Евровидении» певица представила трибьют-альбом для аудитории СНГ и Европы.

«Мой «кратер», который долгое время был заморожен, снова активен. Сейчас у меня одна задача — творить», — заключила она.