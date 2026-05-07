В Новокузнецке пьяный пациент пытался выбить дверь в скорой и напасть на врачей

В Кемеровской области пьяный пациент устроил погром в машине скорой помощи и пытался выбить дверь. Об этом сообщает управление Росгвардии региона.

Инцидент произошел на улице Рокоссовского в Новокузнецке. Прохожие вызвали скорую помощь для 42-летнего пьяного мужчины. Когда бригада прибыла на место и приняла пациента в автомобиль, пациент начал вести себя агрессивно. Он кричал на медиков, пытался напасть на них и ногой выбить дверь в авто, чтобы выбраться наружу.

Опасаясь за свою безопасность, фельдшеры активировали тревожную кнопку. На вызов прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи скрутили дебошира и передали его сотрудникам полиции.

До этого россиянин пригрозил фельдшеру скорой пистолетом, усомнившись в его компетентности. Врач обратился в полицию, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее водитель после ДТП избил врача скорой, которая пыталась оказать ему помощь.

 
