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Специалисты объяснили, почему в России призывают запретить фены Dyson

Стилист Никулина: фен Dyson не так безвреден для волос, как казалось

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Dyson

В России призвали запретить фены Dyson, ссылаясь на то, что они только портят волосы. Это может быть действительно – они не так безвредны, как казалось. Однако они портят волосы не больше, чем любой другой фен, объяснила 360.ru стилист по волосам, визажист, парикмахер Оксана Никулина.

«Dyson в любом случае подсушивает. Понятное дело, что это не совсем безвредное [воздействие]. Если любым феном постоянно сушить, будет не очень хорошо», — объяснила она.

Все фены работают на основе термического воздействия и вредны для волос, отметила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. Она не согласилась с утверждением, якобы Dyson вреден сильнее, чем другие аналогичные дивайсы.

«Любое термическое воздействие, по сути, вредно для волос. Оно разрушает кератиновую структуру и делает чешуйки волос уязвимыми, в разные стороны раскрывает их», — подчеркнула врач.

Призыв к запрету фенов Dyson эксперт оценила как маркетинговое решение.

До этого врачи предупредили, что чрезмерное использование фенов и утюжков является одной из главных ошибок в уходе за волосами. Горячие инструменты разрушают кератин — основной белок волос, что приводит к их истончению и, зачастую, к выпадению.

Ранее россиянка обратилась в полицию, чтобы вернуть у бывшего сожителя фен Dyson и собаку.

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