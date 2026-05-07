«Единая Россия» назвала чрезмерным регулирование устоявшихся бытовых практик

Владимир Якушев раскритиковал инициативу о регулировании фотосессий новорожденных
Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

В «Единой России» назвали чрезмерными инициативы по регулированию устоявшихся бытовых практик. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

В частности, он упомянул предложения о регулировании фотосессий с новорожденными. По его словам, подобные заявления могут вызвать общественный резонанс и возмущение.

Якушев отметил, что такие идеи депутатов могут восприниматься как попытка мешать привычному укладу жизни. Он подчеркнул, что такие инициативы полезны только тогда, когда защищают людей, а необоснованные предложения лишь создают сложности.

«Лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования не способствуют улучшению жизни, порой вызывая лишь раздражение. В «Единой России» считают неправильным предлагать какие-то ограничения и изменения без консультаций с теми, кого они касаются», — подчеркнул Якушев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию фотографов, проводящих фотосессии новорожденных. С 2021 года в России действует национальный стандарт ГОСТ Р 59295-2021 «Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Документ устанавливает правила безопасности для съемок детей до 28 дней.

Буцкая настаивала на следующем шаге — сертификации фотографов и условий съемки.

«ГОСТ носит рекомендательный характер, но в данном случае, когда мы говорим о работе с детьми в возрасте до одного месяца, важно, чтобы соблюдались все критерии безопасности», — приводит ее словам РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнула, что позы новорожденных должны быть естественными, атрибуты — индивидуальными или с одноразовым контактным слоем, вспышки — соответствовать нормам СанПиНа.

 
