Россияне смогут перенести файлы на отечественный облачный сервис без расхода трафика

Абоненты Yota в период с 13 до 19 мая 2026 года смогут перенести свои фото, видео и другой медиаконтент из iCloud и галереи мобильного телефона на сервис «Облако Mail» без потери гигабайтов интернет-трафика, которые входят в тарифный пакет. Об этом сообщила пресс-служба Yota.

В компании отметили, что опция будет особенно полезна тем, кто хранит в памяти смартфона большой объем данных. Для переноса файлов необходимо активировать функцию автозагрузки в мобильном приложении облачного сервиса. Все данные сохранятся в папке в автоматическом режиме.

Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников подчеркнул, что акция позволит абонентам безопасно перенести важные воспоминания, не беспокоясь о расходовании трафика или их потере.

Глава продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев добавил, что перенос файлов позволит не только сохранить медиаконтент, но и поддерживать порядок в цифровых альбомах, не тратя время на ручной перенос и сортировку данных.

Ранее подобную опцию для своих абонентов ввел оператор «МегаФон».