Мигранта задержали после демонстрации гениталий на детской площадке

В Подмосковье мигрант оголился перед детьми и был задержан

В Подмосковье задержали мигранта по подозрению в развратных действиях на детской площадке. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в селе Семеновское Ступинского городского округа. По данным Росгвардии, мужчина подошел к девочкам, находившимся на площадке, и стал демонстрировать свои гениталии. Испугавшись, дети убежали и обратились за помощью к взрослым.

На место оперативно прибыли росгвардейцы, которые задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 36‑летний уроженец Центральной Азии не смог прокомментировать свои действия.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Позже родители потерпевших поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны за оперативность, неравнодушие и профессионализм.

Ранее житель Казани оголился в лифте перед девятилетней девочкой.