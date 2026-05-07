Выставку ЦИПР можно будет посетить бесплатно

Выставочная экспозиция ЦИПР будет бесплатной для посещения 21 мая, в заключительный день конференции, сообщает пресс-служба ЦИПР.

Жители и гости Нижнего Новгорода смогут увидеть разработки российских и международных технологических компаний, а также узнать о современных программных решениях, платформах и сервисах, которые применяются в различных отраслях экономики и повседневной жизни.

«Открытый день одной из крупнейших цифровых конференций России — отличная возможность для жителей и гостей региона познакомиться с передовыми разработками и современным ландшафтом информационных технологий», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам сооснователя и директора конференции ЦИПР Ольги Пивень, технологии уже вокруг людей, но часто кажутся сложными из-за обилия терминов.

«Наша задача — снять этот барьер. В последний день ЦИПР мы специально открываем двери для каждого жителя города, чтобы показать: технологии — это не магия, а инструмент, который понятен, полезен и доступен буквально каждому», — сказала она.

Желающим посетить открытый день необходимо будет заранее зарегистрироваться на сайте ЦИПР и выбрать удобный временный слот.

Напомним, конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года. Официальный медиапартнер – медиахолдинг Rambler&Co. Информационные партнеры ЦИПР: «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер».

 
