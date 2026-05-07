Пенсионер разрубил мачете лицо своему знакомому

В Кемеровской области задержан 66-летний житель села Тарасово, который в ходе ссоры ударил знакомого мачете по лицу, пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 24 апреля. Между 66-летним местным жителем и его приятелем вспыхнул конфликт. В разгар ссоры пожилой мужчина схватил мачете и ударил им опоонета по лицу, пострадавший получил глубокую резаную рану и был госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении, нападавший задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

