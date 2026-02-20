Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В США модель ограбила бутик на сумму $1 млн

NYP: манекенщик в США ограбил элитный бутик на сумму $1 млн
Police Department

В США 21-летний манекенщик был задержан по подозрению в крупной краже дизайнерских товаров на сумму свыше $1 млн из элитного бутика, пишет New York Post.

По данным полиции, Абдалла Диаби и трое подельников в масках проникли в бутик и похитили около 20 курток бренда Saint Laurent, 30 сумок, 20 ремней и другие предметы роскоши. Подозреваемые действовали по заранее подготовленному плану: они подъехали на серебристом внедорожнике Ford, использовали строительные леса и лестницу для проникновения в помещение. Все происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, а сама операция заняла около четырех с половиной минут.

Диаби, выросший в Бронксе, работал моделью и был представлен агентством TWO MGMT. Комментарии от агентства на момент публикации получены не были.

В уголовном суде Манхэттена мужчине предъявлены обвинения в крупной краже, краже со взломом и незаконном хранении похищенного имущества. Суд постановил освободить его под надзор без залога, поскольку предъявленные обвинения относятся к категории ненасильственных преступлений согласно законодательству штата. Остальные трое подозреваемых остаются на свободе.

Ранее в США по ошибке выслали из страны обвиняемого в крупнейшей краже драгоценностей.
 
Теперь вы знаете
Как распознать пузырь на фондовом рынке. 4 признака грядущего краха
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!