В США модель ограбила бутик на сумму $1 млн

В США 21-летний манекенщик был задержан по подозрению в крупной краже дизайнерских товаров на сумму свыше $1 млн из элитного бутика, пишет New York Post.

По данным полиции, Абдалла Диаби и трое подельников в масках проникли в бутик и похитили около 20 курток бренда Saint Laurent, 30 сумок, 20 ремней и другие предметы роскоши. Подозреваемые действовали по заранее подготовленному плану: они подъехали на серебристом внедорожнике Ford, использовали строительные леса и лестницу для проникновения в помещение. Все происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения, а сама операция заняла около четырех с половиной минут.

Диаби, выросший в Бронксе, работал моделью и был представлен агентством TWO MGMT. Комментарии от агентства на момент публикации получены не были.

В уголовном суде Манхэттена мужчине предъявлены обвинения в крупной краже, краже со взломом и незаконном хранении похищенного имущества. Суд постановил освободить его под надзор без залога, поскольку предъявленные обвинения относятся к категории ненасильственных преступлений согласно законодательству штата. Остальные трое подозреваемых остаются на свободе.

