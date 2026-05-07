Нейросеть Сбера сможет помогать инженерам

GigaChat успешно сдал экзамен по энергетике в МЭИ
Нейросеть Сбера GigaChat успешно сдала экзамен бакалавриата по направлениям «Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика» в Московском энергетическом институте (МЭИ), сообщает пресс-служба Сбера.

По итогам экзамена нейросеть получила оценку «хорошо».

Для освоения знаний в сфере энергетики нейросеть обучала команда специалистов Сбера, ученых НИУ МЭИ и экспертов «Россетей».

Экзамен проходил дистанционно в письменной форме. Модели задавали по два вопроса (теоретический и расчетный) в каждой из 24 дисциплин. В ходе экзамена GigaChat рассчитывал параметры энергосистем, показатели работы оборудования и характеристики электрических сетей.

Проходя экзамен, нейросеть Сбера показала знание принципов работы электросетей, генераторов и трансформаторов, умение ориентироваться в регламентах, экологических нормативах, стандартах безопасности и структуре рынка электроэнергетики, а также модель справилась с задачами по технико-экономическому обоснованию, расчету системного ущерба и ценообразованию.

Теперь GigaChat может помогать инженерам и техническому персоналу электросетевых и генерирующих компаний, студентам, преподавателям, проектировщикам, юристам и экономистам предприятий.

Ранее GigaChat сдал экзамены по более чем 20 направлениям, среди которых медицина, музыковедение, финансовая грамотность, страхование и другие.

 
