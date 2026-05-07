Более половины рекламных агентств в России опасаются использовать новые инструменты

Более половины рекламных агентств в России опасаются использовать новые рекламные инструменты, следует из результатов исследования Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР).

Исследование показало, что 37% агентств используют новые рекламные инструменты с осмотрительностью, а 23% пробуют только тестовые кампании. По данным исследования, в 66% случаев главным барьером становятся финансовые риски перед клиентами, а в 61% — репутационные.

В ходе исследования 82% респондентов отметили, что клиенты ожидают от новых инструментов слишком быстрой эффективности, а 80% считают, что обосновать их использование труднее, чем традиционных каналов.

По данным исследования, 97% рекламных агентств готовы поменять свою стратегию с некоторыми условиями. Более половины (65%) назвали софинансирование пилотных размещений, 63% — гарантии по KPI. Также 75% респондентов заявили о готовности увеличить долю бюджетов на новые инструменты в том случае, если площадки или партнеры предложат специальные условия в рамках пилотных кампаний.

По мнению 64% респондентов, в ближайшие 12 месяцев в retail media и рекламе на маркетплейсах ожидается наибольший рост. Также 30% ожидают увеличения бюджетов.
Кроме того, 61% участников исследования ожидают роста использования рекламы в соцсетях и мессенджерах.

Исследование показало, что 29% агентств ожидают, что в ближайшие 1-2 года новые инструменты станут обязательно частью большинства стратегий, а 50% прогнозируют, что их значение существенно вырастет, но применять их будут не для всех категорий клиентов.

 
