Посетители парка «Зарядье» смогут увидеть письма с фронта времен ВОВ

В парке «Зарядье» с 8 по 12 мая инновационная достопримечательность «Матрешка Москвы» покажет новый тематический сюжет «История в движении», посвященный Дню Победы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что сюжет смогут увидеть все желающие, а вход будет свободным.

Всего в программе представят пять сцен, которые расскажут о военной технике времен Великой Отечественной войны, военной форме тех лет. Также гости смогут увидеть оцифрованные письма участников боевых действий и плакаты.

Сюжеты будут показывать каждый вечер после познавательной программы «Россия объединяет».

Также гости парка увидят объемную копию советского штурмовика Ил-2 и цифровую копию Шуховской башни на Шаболовке, которая играла важную роль в годы Великой Отечественной войны. Башня выполняла функцию передатчика и транслировала сообщения для советской армии и гражданского населения.

Кроме того, «Матрешка Москвы» покажет точные цифровые копии оружия, среди которых пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), винтовка Мосина и другие.

В конце сюжета гостям покажут водружение флага СССР, 22-метровую георгиевскую ленту и изображение Вечного огня, призванные увековечить память о героях ВОВ.

В пресс-службе Московского метрополитена напомнили, что 9 мая с 05:30 и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать на вход и пересадку пассажиров. Станция «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.

Также во время проведения мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции.