Россиян предупредили о наказании за осквернение георгиевской ленты

Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Россиянам может грозить тюремный срок за публичное надругательство над георгиевской лентой. Об этом в беседе с aif.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, согласно ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, нарушителю могут выписать штраф в размере до 3 млн рублей, назначить обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года. Кроме того, им могут грозить принудительные работы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

При этом в случае, если нарушение совершит группа лиц по предварительному сговору или с использованием интернета (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), санкции ужесточатся — штраф вырастет до 5 млн рублей, срок принудительных работ или лишения свободы — до пяти лет.

Эксперт уточнил, что к осквернению относятся публичные и умышленные действия, оскорбляющие символ воинской славы: срывание, сожжение или топтание ленты, совмещение с нацистской символикой в изображениях или текстах, нанесение циничных надписей, а также использование в рекламе и на товарах массового потребления. Алешкин посоветовал носить георгиевскую ленточку на груди, на плече или на воротнике, в машине — на держателе зеркала.

Депутат Госдумы Виталий Милонов до этого говорил, что среди россиян не наблюдается намеренного проявления неуважительного отношения к георгиевской ленте, запугивать граждан многомиллионными штрафами и уголовным наказанием за ее неверное ношение – это запредельно.

Ранее сообщалось, что подростки сорвали и выкинули флаг с георгиевской лентой с моста в Волгограде.

 
