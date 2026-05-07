В «Сколково» начал работу центр хронических заболеваний

Новый центр «Медскан» начал принимать пациентов с хроническими и орфанными заболеваниями
Пресс-служба «Медскан»

В международном медицинском кластере «Сколково» на территории «города здоровья» начал работу центр хронических заболеваний «Медскан | Golden Care». Об этом сообщили в пресс-службе группы-компаний «Медскан».

Отмечается, что открытый корпус стал третьим в составе международного комплекса «Медскан». Центр площадью 14,3 тыс. кв. м рассчитан на 126 коек был открыт декабре 2025 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он отметил значимость проекта для развития мединфраструктуры и внедрения клинических практик.

Деятельность учреждения направлена на ведении пациентов с хроническими и орфанными заболеваниями. Ключевые направления включают гериатрию, реабилитацию, паллиативную помощь и лечение сложных хронических состояний, включая детские.

Как уточнили представители проекта, запуск «Медскан | Golden Care» стал продолжением стратегии группы по развитию платформенной модели. Проект встроили в платформу «Медскан», которая объединяет медорганизации, экспертизу специалистов, диагностические и лечебные технологии, а также цифровые решения по всей стране.

«Такой подход позволяет выстраивать непрерывный маршрут пациента — от диагностики до длительного сопровождения — и обеспечивает более персонализированную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в основе центра заложили синергию международного опыта, в том числе израильской медицинской школы, и российских клинических практик.

В компании считают, что развитие проекта при поддержке Москвы и Международного медицинского кластера способствует формированию новой инфраструктуры здравоохранения, которая ориентирована на долгосрочное ведение пациентов и повышение качества медпомощи.

 
