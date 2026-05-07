В Краснодаре кондуктор вытолкнул пенсионера из трамвая на ходу

В Краснодаре пенсионер попал в больницу после конфликта с кондуктором в трамвае
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре пожилой мужчина был госпитализирован после того, как кондуктор вытолкал его из движущегося трамвая. Об этом сообщает 93.ru.

Инцидент произошел на остановке «Радиозавод», между 71-летним пассажиром и кондуктором началась ссора. По предварительной информации пожилой мужчина не оплатил поездку, кондуктор в ответ втолкнула его из вагона на ходу.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков, подробности о состоянии пенсионера неизвестны, он госпитализирован. В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении подтвердили факт происшествия, однако назвали иную причину конфликта. По официальной версии, вагон должен был проследовать на разворотное кольцо по улице Солнечной. Всех пассажиров попросили выйти из салона, пенсионер отказался выполнить требование. Кондуктора отстранили от работы и лишили премии, по факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

До этого в Омске мужчина ударил подростка по лицу в автобусе за неоплаченный проезд. Подросток с друзьями возвращались с занятий, его транспортная карта оказалась в стоп-листе. По словам матери, кондуктор накричала на школьника и начала выгонять его из салона. Один из пассажиров силой вытащил компанию на остановке «Космос», вышел вслед за мальчиком и ударил его по лицу.

Ранее в Петербурге пьяный дворник напал на кондуктора автобуса и залил его перцовкой.

 
