В Краснодаре кондуктор вытолкнул пенсионера из трамвая на ходу

В Краснодаре пенсионер попал в больницу после конфликта с кондуктором в трамвае

В Краснодаре пожилой мужчина был госпитализирован после того, как кондуктор вытолкал его из движущегося трамвая. Об этом сообщает 93.ru.

Инцидент произошел на остановке «Радиозавод», между 71-летним пассажиром и кондуктором началась ссора. По предварительной информации пожилой мужчина не оплатил поездку, кондуктор в ответ втолкнула его из вагона на ходу.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков, подробности о состоянии пенсионера неизвестны, он госпитализирован. В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении подтвердили факт происшествия, однако назвали иную причину конфликта. По официальной версии, вагон должен был проследовать на разворотное кольцо по улице Солнечной. Всех пассажиров попросили выйти из салона, пенсионер отказался выполнить требование. Кондуктора отстранили от работы и лишили премии, по факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

