Новорожденному сломали череп в роддоме на Камчатке

Суд на Камчатке удовлетворил иск семьи новорожденного, который получил тяжелую травму черепа во время родов в краевом роддоме, родителям и бабушкам малыша присудили компенсацию морального вреда в размере 3,5 млн рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

По данным суда, женщина поступила в Камчатский краевой родильный дом в апреле 2023 года. На следующий день у нее начались роды, из-за физиологических особенностей пациентки выяснилось, что родить естественным путем она не сможет. Врачи приняли решение провести операцию кесарева сечения. Спустя несколько дней после родов, состояние новорожденного резко ухудшилось, ребенка госпитализировали в отделение патологии новорожденных.

При обследовании у него выявили вдавленный перелом левой теменно-височной области и судорожный синдром. Экспертиза страховой компании установила, что кесарево сечение провели по показаниям, но с опозданием. Кроме того, специалисты обнаружили проблемы с оформлением медицинской документации, в бумагах не зафиксировали сам факт травмирования ребенка.

Назначенная судом дополнительная экспертиза подтвердила, что ошибки сотрудников роддома повлияли на состояние ребенка и привели к развитию у него тяжелых нарушений. Суд встал на сторону семьи. Камчатскому краевому родильному дому предстоит выплатить компенсацию, по 1,5 млн рублей матери и отцу ребенка, а также по 200 тысяч рублей каждой из двух бабушек.

