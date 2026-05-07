Названы главные признаки проблем с гормонами

Врач Гончарова: потеря веса может быть признаком проблем с гормонами
Внешними сигналами гормонального сбоя могут выступать резкая прибавка или потеря веса без очевидных причин, изменения кожи и волос. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

По ее словам, для точного диагноза важно прибегать к клинико-лабораторным методом, однако, некоторые признаки должны насторожить.

«Если у человека меняется вес — он прибавляется или, наоборот, уменьшается без диет и сопутствующих заболеваний, на это нужно обратить внимание. Важны и изменения качества кожи: чрезмерная потливость или сухость, трещины на пятках, потемнение и шелушение кожи на локтях. Внешним признаком нарушения гормонального обмена может быть выпадение и истончение волос на голове. Также насторожить должны очаги без волос на голове и теле или избыточный рост жестких волос там, где они не должны расти», — отметила Гончарова.

Врач добавила, что лечить недуг самостоятельно нельзя, поэтому важно обратиться к специалисту, который поможет укрепить здоровье. Для этого важно наладить режим сна, а также снизить факторы, которые сбивают суточные биоритмы. Кроме того, важно наладить питание — не переедать, есть больше свежих овощей и зелени, а также ограничивать продукты промышленного производства.

Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская до этого говорила, что с приходом весны многие люди не испытывают ожидаемой радости, поскольку в этот сезон у людей меняется гормональный фон. По словам специалиста, продолжительность светового дня отражается на работе гипофиза и эпифиза — отделов мозга, регулирующих суточные ритмы и функционирование эндокринной системы.

