Подпольное казино с игровыми автоматами обнаружили в петербургской квартире

В одной из квартир Северной столицы сотрудники Следственного комитета и полиции выявили подпольное казино, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, группа злоумышленников организовала работу подпольного казино. С февраля по май, они приглашали в квартиру любителей азартных игр. За несколько месяцев незаконная деятельность принесла организаторам более 6 млн рублей дохода. В помещении, где проводились азартные игры, прошел обыск. Специалисты изъяли игровое оборудование, деньги и бухгалтерскую документацию.

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого в Чебоксарах сотрудники полиции ликвидировали подпольный покерный клуб, организованный владельцем кафе. Посетители платили за вход от 5 до 10 тысяч рублей, при этом некоторые из игроков за вечер тратили до одного миллиона рублей.

Ранее двух жительниц Нижневартовска уличили в организации подпольного казино.

 
