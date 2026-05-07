Подросток выжил после падения с 18-метровой высоты и удара током

В американском штате Вирджиния 15-летний подросток чудом остался жив после того, как его ударило током на высоковольтной линии, он рухнул с 18-метровой высоты. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в лесополосе, очевидцы обратили внимание на столб дыма, поднимающийся над деревьями, и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили подростка с серьезными травмами и обширными ожогами.

Пострадавшего немедленно доставили в травматологический центр, врачи оценивают его состояние как стабильное. По предварительной информации, подросток мог забраться на высоту 18 метров, где получил удар током.

До этого в Ленинградской области 15-летний зацепер сорвался с движущейся электрички в районе поселка Ушково. Подросток вместе с приятелями решил прокатиться на внешней стороне поезда, зацепившись за выступающие части. Попытавшись проехать в пространстве между вагонами, юноша не удержался и упал. Он не выжил.

Ранее в Калининградской области подростка ударило током на трансформаторной подстанции.