Россиянка получила 14,5 лет колонии за продажу конфет с галлюциногенными грибами

В Свердловской области суд приговорил местную жительницу к 14,5 годам колонии общего режима за продажу шоколадных конфет с наркотическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным суда, в течение двух лет, обвиняемая вместе с сообщником арендовала квартиру, где выращивала грибы, содержащие псилоцин. Для продажи «товара» они создали интернет-магазин в мессенджере. Сообщник изготавливал конфеты с наркотической начинкой и отправлял их почтой. Женщина принимала заказы в мессенджере, упаковывала конфеты в подарочные коробки с открытками и наклейками, собственноручно подписывала посылки, а после отправки передавала покупателям трек-номера для отслеживания.

Конфеты с наркотиком получили пять покупателей. В июле 2024 года сотрудники полиции задержали злоумышленников, во время обыска в их квартире нашли готовые «сладости» и грибы с псилоцином. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы.

