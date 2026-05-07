Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Россиянка получила 14,5 лет колонии за продажу конфет с галлюциногенными грибами

В Екатеринбурге осудили женщину за продажу сладостей с наркотиком
Суды Свердловской области

В Свердловской области суд приговорил местную жительницу к 14,5 годам колонии общего режима за продажу шоколадных конфет с наркотическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным суда, в течение двух лет, обвиняемая вместе с сообщником арендовала квартиру, где выращивала грибы, содержащие псилоцин. Для продажи «товара» они создали интернет-магазин в мессенджере. Сообщник изготавливал конфеты с наркотической начинкой и отправлял их почтой. Женщина принимала заказы в мессенджере, упаковывала конфеты в подарочные коробки с открытками и наклейками, собственноручно подписывала посылки, а после отправки передавала покупателям трек-номера для отслеживания.

Конфеты с наркотиком получили пять покупателей. В июле 2024 года сотрудники полиции задержали злоумышленников, во время обыска в их квартире нашли готовые «сладости» и грибы с псилоцином. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы.

Ранее таможенники нашли в посылке из Таиланда наркотики в банках с воском для волос

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!