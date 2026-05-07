Лежание в гамаке — тоже тренировка, заявила тренер

Лежать в гамаке вместо пробежки — не всегда проявление лени, а иногда как раз то, что действительно помогает телу лучше выглядеть и чувствовать себя. Но важно понять, как отдых вписывается в систему, а не противоречит ей, рассказала «Газете.Ru» Акулина Бахтурина, старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«Многим кажется, что для идеального тела нужно бесконечно тренироваться, сжигать калории и постоянно быть в движении. Но режим «совершенствуюсь 24/7» может превратиться в хронический стресс, когда есть недосып, дедлайны, тренировки «на износ», жесткие диеты. Организм воспринимает все это как угрозу и активно вырабатывает кортизол — гормон стресса. Когда кортизол держится на высоком уровне долго, тело начинает запасать жир, особенно в области живота, усиливается аппетит, растут тяга к сладкому и переедания. Восстановление мышц ухудшается, энергии становится меньше, и каждая следующая тренировка дается все тяжелее. В результате человек вроде бы «

делает все правильно, но прогресс тормозится», — объяснила она.

Теперь, по словам тренера, представим другую картину: человек в гамаке, дышит спокойно, смотрит на небо, слушает шум листвы. Движения минимум, но нервная система наконец-то спокойна. В такие моменты уровень кортизола постепенно снижается, а организм переключается из режима выживания в режим восстановления.

«Нужно помнить, что и мышцы, и жир «обрабатываются» телом именно в фазе восстановления, а не во время тренировки. В период нагрузки — мы создаем стрессовый стимул, а после — тело тратит энергию на восстановление мышечных волокон, перераспределение запасов, настройку гормональной системы. Если отдых урезать, этот процесс просто не успевает пройти полностью, поэтому прогресс тормозится, сколько бы вы ни бегали», — отметила Бахтурина.

В этом смысле гамак — почти идеальная поза для восстановления: горизонтальное положение, легкое покачивание, минимум внешних раздражителей. Мягкое движение успокаивает нервную систему, расслабление становится глубже, чем на диване с телефоном, дыхание выравнивается, а вечером чаще приходит более качественный сон. А именно хороший сон и низкий фон стресса помогают лучше регулировать аппетит, поддерживать метаболизм и эффективнее использовать жир в качестве топлива.

Лежание в гамаке можно считать своего рода «антистресс тренажером». Легкое покачивание снижает уровень тревожности, тело постепенно отпускает накопленное напряжение, а мозг получает редкую возможность побыть без лишних стимулов. В этот момент организм как бы перезагружается: успокаивается сердечно-сосудистая система, нормализуются гормоны стресса, улучшается качество последующего сна.

«Даже 20–40 минут такого отдыха в день, если делать это регулярно, уже начинают позитивно влиять. Однако важно не превращать гамак в работу на свежем воздухе с ноутбуком и лентой соцсетей. Гораздо полезнее позволить себе просто смотреть на небо, слушать звуки вокруг и дать нервной системе шанс полноценно переключиться», — заметила тренер.

Если строго придерживаться терминов, кардио — это активность, которая заметно повышает пульс и напрямую тренирует сердце и сосуды. Лежать в гамаке под это определение, конечно, не подходит. Но если смотреть шире, кардиосистема и обмен веществ зависят не только от нагрузок, но и от качества восстановления, уровня кортизола и сна.

Нормальный уровень гормона стресса, хорошее восстановление после нагрузок и 7–9 часов сна в среднем в сутки помогают телу лучше регулировать вес, поддерживать более высокий уровень базового метаболизма и легче расходовать жир, а не мышцы. В этом смысле гамак может стать важным союзником здорового образа жизни.

Если гамака под рукой нет, его смело можно заменить пледом на траве, шезлонгом или просто спокойным отдыхом на природе. Главное, чтобы это было время для тела и нервной системы, а не лишний повод полистать новости, резюмировала Бахтурина.

