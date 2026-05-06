Во Франции 10 июня пройдет общенациональная забастовка железнодорожников

Французские профсоюзы объявили о проведении 10 июня общенациональной забастовки железнодорожников. Об этом сообщает РИА Новости.

В совместном заявлении профсоюзных организаций CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots говорится, что работники железных дорог протестуют против многочисленных реорганизаций, сокращения рабочих мест и роста нагрузки без повышения зарплаты. Профсоюзы также указывают на рост числа случаев производственных травм и больничных среди работников на фоне ухудшения условий труда. Поэтому изменить ситуацию в лучшую сторону может лишь общенациональная забастовка.

