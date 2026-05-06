ФБР начало расследование после статьи о пьянстве своего директора Пателя

ФБР начало расследовать утечку информации о своем директоре Кэше Пателе, которая легла в основу «разгромного материала» журналистки The Atlantic Сары Фицпатрик. Об этом сообщает издание MS NOW со ссылкой на два информированных источника.

По их словам, подразделение из Хантсвилля расследует «внутреннюю угрозу» совершенно «нетипично»: оно сконцентрировалось не на разглашении секретных сведений, а на журналистке — ее телефонным записях, базе данных и контактах в соцсетях. Некоторые сотрудники Бюро этим якобы глубоко обеспокоены.

«Они знают, что не должны этого делать. Но если они не будут действовать, то могут потерять работу. Что ни делай — все равно виноват», — сказал один из собеседников издания.

Официальный представитель ФБР Бен Уильямсон назвал информацию MS NOW ложной.

«Никакого подобного расследования не существует, и журналистка не находится под следствием», — заявил он.

Главред The Atlantic Джеффри Голдберг пообещал дать комментарии, когда появятся новые подробности.

«Если это правда, то речь идет об возмутительной, незаконной и опасной атаке на свободу прессы и Первую поправку. Мы будем защищать Сару и всех наших репортеров, которые подвергаются преследованиям со стороны правительства просто за то, что ищут правду», — заявил он.

В опубликованной в апреле статье Фицпатрик со ссылкой на два десятка анонимных источников утверждается, что пристрастие Пателя к алкоголю вызывают серьезную тревогу у других руководителей ФБР, и его «порой трудно разбудить утром».

Патель подал иск о клевете против издания, но The Atlantic и Фицпатрик настаивают на достоверности публикации и утверждают, что получили дополнительные подтверждения уже после выхода статьи.

Ранее ФБР начало расследование из-за статьи об охране подруги Пателя.