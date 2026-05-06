Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Италия потребовала €300 тысяч за новогодний пожар в баре на швейцарском курорте

RTS: Италия подала иск о компенсации €300 тысяч за пожар в швейцарском баре
Denis Balibouse/Reuters

Италия потребовала статус гражданского истца по делу о новогоднем пожаре в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана и выплату не менее €300 тысяч компенсации за ущерб. Об этом сообщает телерадиокомпания RTS со ссылкой на семистраничное ходатайство Рима в прокуратуру кантона Вале.

Если его удовлетворят, и суд завершится в пользу истца, компенсацию будут выплачивать либо связанные с баром ответчики, либо — в случае признания ответственными госслужащих или выборных должностных лиц Кран-Монтаны — сама коммуна.

В ходатайстве, составленном женевским адвокатом Роменом Жорданом, перечислены расходы итальянского государства: €45 тысяч на психологическую поддержку и оперативную помощь пострадавшим, €70 тысяч на транспортировку раненых на родину, €120 тысяч на доставку гробов и сопровождение семей.

Адвокат подчеркнул, что это лишь предварительная оценка ущерба, ограниченная расходами департамента гражданской обороны Италии, и в дальнейшем сумма вырастет за счет дополнения затратами других ведомств и регионов на медицинскую помощь пострадавшим.

«Качество потерпевшей стороны Республики Италия основывается на прямом ущербе ее собственному имуществу. Понесенные расходы представляют собой прямое посягательство на имущество», — цитирует RTS аргументы Жордана, который настаивает, что Италия «имеет право участвовать в процессе в качестве гражданского истца».

Коммуна Кран-Монтана уже подавала ходатайство с просьбой признать ее гражданским истцом и позволить судиться с владельцами бара, на которых завели уголовное дело, но не смогла этого добиться.

Пожар на дискотеке в подвале бара Le Constellation произошел в ночь на 1 января. В помещении находилось около 200 человек, в основном — молодые люди от 14 до 24 лет. Более 40 из них не выжили, свыше сотни пострадали. По словам очевидцев, огонь распространился за секунды. Посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо сообщал, что причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной деревянный потолок.

Ранее очевидцы засняли на видео момент начала пожара на курорте в Швейцарии.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!