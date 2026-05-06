Италия потребовала €300 тысяч за новогодний пожар в баре на швейцарском курорте

RTS: Италия подала иск о компенсации €300 тысяч за пожар в швейцарском баре

Италия потребовала статус гражданского истца по делу о новогоднем пожаре в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана и выплату не менее €300 тысяч компенсации за ущерб. Об этом сообщает телерадиокомпания RTS со ссылкой на семистраничное ходатайство Рима в прокуратуру кантона Вале.

Если его удовлетворят, и суд завершится в пользу истца, компенсацию будут выплачивать либо связанные с баром ответчики, либо — в случае признания ответственными госслужащих или выборных должностных лиц Кран-Монтаны — сама коммуна.

В ходатайстве, составленном женевским адвокатом Роменом Жорданом, перечислены расходы итальянского государства: €45 тысяч на психологическую поддержку и оперативную помощь пострадавшим, €70 тысяч на транспортировку раненых на родину, €120 тысяч на доставку гробов и сопровождение семей.

Адвокат подчеркнул, что это лишь предварительная оценка ущерба, ограниченная расходами департамента гражданской обороны Италии, и в дальнейшем сумма вырастет за счет дополнения затратами других ведомств и регионов на медицинскую помощь пострадавшим.

«Качество потерпевшей стороны Республики Италия основывается на прямом ущербе ее собственному имуществу. Понесенные расходы представляют собой прямое посягательство на имущество», — цитирует RTS аргументы Жордана, который настаивает, что Италия «имеет право участвовать в процессе в качестве гражданского истца».

Коммуна Кран-Монтана уже подавала ходатайство с просьбой признать ее гражданским истцом и позволить судиться с владельцами бара, на которых завели уголовное дело, но не смогла этого добиться.

Пожар на дискотеке в подвале бара Le Constellation произошел в ночь на 1 января. В помещении находилось около 200 человек, в основном — молодые люди от 14 до 24 лет. Более 40 из них не выжили, свыше сотни пострадали. По словам очевидцев, огонь распространился за секунды. Посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо сообщал, что причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной деревянный потолок.

