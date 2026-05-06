Бегунья набросилась на мать, гулявшую с коляской в Подмосковье

В Подмосковье женщина во время пробежки набросилась на мать, гулявшую с коляской. Об этом сообщает РИАМО.

Инцидент произошел в Красногорске. Женщина в белой кепке и с косой совершала пробежку на набережной в Павшинской Пойме. Предварительно, у нее произошла словесная перепалка с женщиной, которая гуляла с коляской — бегунья начала махать руками и угрожать. После этого вторая женщина развернулась, чтобы уйти.

Однако спортсменка набросилась на нее сзади — удар пришелся в область головы и шеи, ребенок пострадавшей в этот момент находился в коляске.

От удара женщина рухнула на землю. После этого у нее онемели обе руки и закружилась голова. Одна из конечностей так и не отошла.

