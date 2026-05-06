Петербуржец распылил перцовый баллончик в лицо соседу из-за замечания

В Петербурге мужчина напал на соседа в ходе конфликта из-за мусора в подъезде

В Санкт-Петербурге мужчина напал на соседа, который сделал ему замечание. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел вечером 16 сентября 2025 года на лестничной площадке одного из домов на улице Михаила Дудина. По версии следствия, конфликт между соседями возник из‑за мусорных пакетов, которые один из жильцов постоянно оставлял в подъезде.

На справедливое замечание 26‑летний местный житель отреагировал агрессивно и в ходе ссоры распылил в лицо оппоненту перцовый баллончик.

В результате пострадавшему был диагностирован химический ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз, после чего его госпитализировали. Против нападавшего возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).

В ближайшее время петербуржец предстанет перед судом, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

