Ефимов: почти 28 тысяч жителей ЗАО уже получили новые квартиры

Ефимов: на западе Москвы квартиры по реновации получили 27,9 тыс. человек

Договоры переезд в новостройки за время действия программы реновации заключили 27,9 тыс. жителей Западного административного округа Москвы из 183 домов старого жилого фонда. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселением здесь затронута уже треть включенных в программу домов, а правообладателем комфортного жилья стал каждый четвертый ее участник. Сейчас Западный административный округ занимает четвертое место среди столичных округов по числу москвичей, которые уже получили от города равнозначные квартиры, немного уступая Северному административному округу», – цитирует слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Первыми предложения новых квартир в округе в апреле 2018 года получили жители районов Проспект Вернадского и Можайский, а больше всего участников программы реновации оказалось в Очаково-Матвеевском – более семи тысяч человек.

Ранее пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы сообщила, что более 66 тыс. участников программы реновации получили бесплатную помощь при переезде