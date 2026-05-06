Ребенок выпал из коляски и ударился лицом об асфальт из-за ям на дороге в ХМАО

В ХМАО ребенок выпал из коляски и ударился лицом об асфальт из-за того, что на дороге были ямы. Об этом сообщает «Муксун.ФМ».

Инцидент произошел на днях в городе Мегионе на участке тротуара от улицы Заречной до улицы Строителей. Женщина катила дочь в коляске по разбитому дороге, усеянной ямами, и в какой-то момент передние колеса угодили в выбоину.

Коляска резко встала на дыбы и опрокинулась. Мать не сумела удержать ребенка, и девочка рухнула лицом прямо на тротуар, и сверху ее накрыла перевернувшаяся люлька.

Горожанка призвала власти срочно заделать ямы. Местные жители подтвердили, что проблема существует много лет. В мэрии пообещали провести ремонт этого участка летом.

