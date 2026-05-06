Сочинец попал под суд из-за оружия, которое хранил в дупле

В Сочи осудили мужчину, который хранил оружие в дупле

В Сочи перед судом предстал мужчина, который годами хранил оружие в дупле дерева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчина с января 2021 года незаконно хранил оружие, которое досталось ему от знакомого, в дупле дерева в лесу. В какой-то момент он решил его продать — выйти на след преступника помогли оперативники ФСБ. Все сделки проходили под их контролем.

Сперва фигурант продал самозарядный карабин «Симонова» с внушительным боезапасом — за оружие и 159 патронов он выручил 80 тысяч рублей. Затем за 60 тысяч ушел автомат Калашникова. Следом он пытался сбыть двуствольное ружье, в этот момент его и поймали силовики.

В зале суда подсудимый полностью признал вину. Он пояснил, что хотел заработать денег. Суд назначил ему шесть лет колонии общего режима. Все вырученные от криминального бизнеса 140 тысяч рублей суд конфисковали в доход государства.

