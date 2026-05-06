В Подмосковье здание роддома переоборудуют в современный хирургический корпус

В Можайске ведется капремонт здания бывшего роддома – в будущем на его базе откроется современный хирургический корпус, который переедет из городской больницы. Для жителей здесь организуют стационар на 93 места, приемные отделения для экстренных и плановых пациентов, закупят самое современное оборудование. Для комфорта граждан на объекте проводится полная перепланировка, отметил глава региона Андрей Воробьев в ходе осмотра реконструкции.

«Работы идут с опережением графика. Полностью заменим инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери, входную группу. Выполним перепланировку под хирургический корпус, внутреннюю отделку помещений, установим новые лифты, лестницы», — цитирует губернатора 360.ru.

Решение переместить хирургический корпус связано с тем, что здание 50-летней постройки, где он располагается, уже не соответствует современным стандартам. После переезда площадь отделения увеличится вдвое, оно превратится в единый хирургический корпус, который объединит травматологию, хирургию, гинекологию, операционный блок и реанимацию. Помощь здесь будут получать не только местные жители, но также пациенты из Наро-Фоминского и Рузского округов, а также городов Смоленской области. Лечить их будут 150 специалистов, включая 50 врачей и специалистов узких специализаций.

В ходе реконструкции здания будут оборудованы палаты на одного-четырех пациентов, каждый из которых будет иметь свой санузел, душевую. Для отделения также закупят новую технику, мебель, аппараты для искусственной вентиляции легких, электрокардиографии, а также дефибрилляторы и передвижное устройство для рентгена.

Как отметил главврач Можайской больницы Александр Акименко, сейчас основная проблема хирургического корпуса заключается в отсутствии лифтов, при этом рентген и реанимация находятся на втором этаже, а травматология – на первом, что крайне неудобно как для врачей, так и для пациентов.

«В обновленном же корпусе будет сразу пять лифтов», – подчеркнул он.

На сегодняшний день уже закуплена часть оборудования, включая устройства для МРТ, урологические и хирургические стойки, а также колоноскопы и аппараты ЭОП для сложных операций.

На данный момент готовность объекта составляет 60%, завершатся работы до конца года, а пациентов учреждение начнет принимать в начале 2027 года.

Ранее глава Подмосковья анонсировал открытие двух новых корпусов больницы в Хотьково.

 
