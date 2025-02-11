Глава Подмосковья анонсировал открытие двух новых корпусов больницы в Хотьково

Клинико-диагностический центр в больничном комплексе в Хотьково запустят в феврале, а в марте будет открыт стационар. Такое решение было принято во время посещения губернатором Московской области Андреем Воробьевым поликлиники в Хотьково, сообщила пресс-служба главы региона и областного правительства.

Поликлиника в Хотьково в Сергиево-Посадском городском округе была открыта в конце января этого года. Это современное медицинское учреждение, построенное в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение», преемником которого с 2025 года стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

По словам Андрея Воробьева, медучреждение родилось благодаря неравнодушию жителей.

«Они говорили, что больница, которая была здесь до этого, безнадежно устарела, и очень просили построить новую. Мы такое решение приняли, построили новый современный комплекс, и теперь осталось только все запустить», — сказал глава региона.

Губернатор поблагодарил сотрудников поликлиники за профессиональную работу и внимание к пациентам.

«Построить здания, навести в них красоту — это, конечно, хорошо, но без настоящих профессионалов, оказывающих медицинскую помощь, сделать ничего бы не удалось», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Новая поликлиника располагается в трехэтажном здании, включает взрослое и детское отделения. Помещение оборудовано зоной комфортного ожидания, отдельными входами для пациентов с признаками ОРВИ.

Прием ведут неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие специалисты. Многие приехали из разных регионов страны по программе «Земский доктор».

«Мы переехали всей семьей — я, супруг, дети. Подала здесь документы на участие в программе «Земский доктор», потом — на компенсацию аренды жилья. Администрация больницы помогла с устройством детей в детский садик и в школу, что для меня, как для мамы, было особенно важным, — рассказала участковый врач-терапевт Ирина Назарбаева, которая перебралась в Хотьково из Санкт-Петербурга.

Она сообщили, что ей нравится работать в новых комфортных условиях.

«Теперь ждем открытия второго и третьего корпусов», — добавила врач.

В пресс-службе губернатора и правительства Московской области отметили, что в этом году в регионе капитально отремонтируют 36 объектов, включая 26 стационаров и 9 поликлиник. Также специалисты приступят к обновлению еще 12 медучреждений.