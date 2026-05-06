Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Большинство россиян считают, что приватность в интернете скоро станет роскошью

Опрос: 60% россиян уверены, что приватность в сети скоро станет роскошью
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян считают приватность важным элементом для взаимодействия в интернете. Об этом свидетельствуют результаты опроса Музея криптографии, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Из опрошенных 80% уверены, что приватность в интернете – это базовая установка.

«При этом 60% участников исследования настроены пессимистично: они уверены, что со временем приватность станет «роскошью», – отмечается в исследовании.

Говоря о защите данных, многие готовы делать это разными способами, но только если речь идет о незначительных усилиях. Также 47% респондентов готовы сами делиться данными, чтобы использовать разные сервисы или приложения было более комфортно.

Когда речь заходит о защите данных своими силами, правил безопасности придерживаются далеко не все. Так, они почти не используют менеджеры паролей или генераторы ключей доступа, а только 38% часто меняют пароли.

Также большинство опрошенных проверяют, какие данные запрашивает у них приложение или сами корректируют настройки приватности в соцсетях.
Всего в исследовании принимали участие 308 человек в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее выяснилось, что более половины россиян ищут ответы на бытовые вопросы в интернете.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!