Большинство россиян считают, что приватность в интернете скоро станет роскошью

Большинство россиян считают приватность важным элементом для взаимодействия в интернете. Об этом свидетельствуют результаты опроса Музея криптографии, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Из опрошенных 80% уверены, что приватность в интернете – это базовая установка.

«При этом 60% участников исследования настроены пессимистично: они уверены, что со временем приватность станет «роскошью», – отмечается в исследовании.

Говоря о защите данных, многие готовы делать это разными способами, но только если речь идет о незначительных усилиях. Также 47% респондентов готовы сами делиться данными, чтобы использовать разные сервисы или приложения было более комфортно.

Когда речь заходит о защите данных своими силами, правил безопасности придерживаются далеко не все. Так, они почти не используют менеджеры паролей или генераторы ключей доступа, а только 38% часто меняют пароли.

Также большинство опрошенных проверяют, какие данные запрашивает у них приложение или сами корректируют настройки приватности в соцсетях.

Всего в исследовании принимали участие 308 человек в возрасте от 18 до 25 лет.

