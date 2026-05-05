Более половины россиян ищут ответы на бытовые вопросы в интернете

Более половины россиян (66%) ищут ответы на бытовые вопросы в интернете, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Около 8% из тех, кто ищет информацию в интернете, осваивают поиск через ИИ-помощников, а еще 8% спрашивают у чат-бота или виртуального помощника. Опрос показал, что 25% респондентов спрашивают у друзей, коллег и родственников, а 9% звонят в службу поддержки.

В ходе исследования выяснилось, что 41% респондентов предпочитают пошаговую инструкцию «простым языком», для 31% важна краткость и конкретика, 14% ориентируются на актуальность информации и наличие ссылок на официальные источники, а еще 9% доверяют иллюстрациям и видеоинструкциям.

Что касается достоверности информации, 43% россиян рассказали, что в первую очередь доверяют официальным источникам государственных органов и профильных компаний. Также 34% ищут тематические сообщества в соцсетях, а 17% доверяют публикациям в крупных СМИ.

Опрос показал, что 33% россиян доверяют ИИ разбор сложных формулировок и терминов, 32% охотнее выбирают пошаговые инструкции, а еще 21% респондентов пользуются ИИ для сравнения вариантов.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 30 апреля 2026 года. Всего в нем приняли участие 2 005 интернет-пользователей.