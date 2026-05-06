Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Бельгии разоблачили группу хирургов, делавших людям ненужные операции

HLN: бельгийские хирурги сделали десятки ненужных операций ради заработка
Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

Небольшая группа хирургов во ФландрииФламандский регион Бельгии (или Фландрия) – область на севере страны, жители которой говорят по-голландски, и один из трех регионов Бельгии. провела десяткам пациентам необоснованные операции на спине, чтобы заработать на них деньги. Об этом сообщает HLN со ссылкой на журналистское расследование.

Пострадавшие рассказали, что их принуждали соглашаться на оперативное вмешательство, иногда даже без предварительного осмотра. Журналист под прикрытием сходил на консультацию к одному из этих хирургов: по его словам, врач почти не задавал вопросов и сразу предложил установку винтов в позвоночник.

С теми же снимками расследователь обратился к другому специалисту — председателю профессиональной ассоциации хирургов-ортопедов Герту Махье, который после классического осмотра пришел к противоположному выводу: операция не поможет, и от нее следует отказаться.

«Как в любой профессии, есть люди, которые думают, что могут обойти правила ради наживы», — заявил он, назвав сознательный вред пациенту ради денег уголовным преступлением.

Помимо операций, расследование затронуло практику инъекционных методов лечения хронических болей в спине. Они не получили убедительного подтверждения эффективности, но финансово выгодны клиникам: обычный прием приносит около €33, а уколы — в 10-20 раз больше.

Ранее пациентка отсудила 1,5 млн рублей у российской клиники за неудачную пластику губ.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!