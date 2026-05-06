В Бельгии разоблачили группу хирургов, делавших людям ненужные операции

Небольшая группа хирургов во Фландрии провела десяткам пациентам необоснованные операции на спине, чтобы заработать на них деньги. Об этом сообщает HLN со ссылкой на журналистское расследование.

Пострадавшие рассказали, что их принуждали соглашаться на оперативное вмешательство, иногда даже без предварительного осмотра. Журналист под прикрытием сходил на консультацию к одному из этих хирургов: по его словам, врач почти не задавал вопросов и сразу предложил установку винтов в позвоночник.

С теми же снимками расследователь обратился к другому специалисту — председателю профессиональной ассоциации хирургов-ортопедов Герту Махье, который после классического осмотра пришел к противоположному выводу: операция не поможет, и от нее следует отказаться.

«Как в любой профессии, есть люди, которые думают, что могут обойти правила ради наживы», — заявил он, назвав сознательный вред пациенту ради денег уголовным преступлением.

Помимо операций, расследование затронуло практику инъекционных методов лечения хронических болей в спине. Они не получили убедительного подтверждения эффективности, но финансово выгодны клиникам: обычный прием приносит около €33, а уколы — в 10-20 раз больше.

