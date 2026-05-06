«Роснефть» пригласила научных сотрудников и аспирантов на турнир Технологического марафона

«Роснефть» открыла регистрацию на Академический турнир, который пройдет в рамках Технологического марафона 2026 года, сообщает пресс-служба компании.

К участию приглашают команды научных сотрудников, аспирантов физико-математических и технических специальностей, а также кандидатов и докторов наук.

Призовой фонд Академического турнира составит 2,5 млн рублей.

В рамках соревнования участники разработают эффективный численный алгоритм для восстановления истории изменения температуры в осадочных горных породах по современным значениям в нефтяных скважинах.

В этом году в рамках Технологического марафона также пройдут Хакатоны, Лига геонавигации, Геологический турнир и ТИМ-соревнования.

Кроме того, «Роснефть» проведет соревнования для студентов профильных специальностей.