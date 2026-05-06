«Рувики» запустила интерактивную карту «Линия Победы» к 9 мая

Пользователи «Рувики» смогут проследить ход боевых действий ВОВ
Пресс-служба интернет-энциклопедии «Рувики»

Интернет-энциклопедия «Рувики» представила новый проект «Линия Победы» ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что разработчики создали интерактивную карту Великой Отечественной войны для наглядного отслеживания хода боевых действий.

Пользователи получили возможность проследить общее движение линии фронта и изучить детальные карты отдельных сражений. Также интерактивная карта дополнена энциклопедическими материалами. Так, читатели смогут перейти к статьям о ключевых фигурах и военных операциях.

Как подчеркнули организаторы, проект включает в себя визуализацию исторических данных и проверенный энциклопедический контент. Все материалы, включая отображение линии фронта, проходят экспертизу Российской академии наук.

Сейчас в «Линии Победы» доступны ключевые операции. Например, Ленинградская стратегическая оборонительная (10 июля — 30 сентября 1941), оборонительный этап Битвы за Москву (30 сентября — 5 декабря 1941), наступательный этап Битвы за Москву (5 декабря 1941 — 20 апреля 1942) и другие.

При этом разработчики пообещали дополнить проект новыми операциями и материалами. Проект нацелен на наглядное и доступное изучение истории.

Отдельное внимание в «Рувики» уделяют проекту «Наши герои — наша история!». Платформа представляет собой открытую библиотеку героев страны. Там пользователи могут изучить биографии героев в различные периоды истории России.

 
