Музей Победы представил новые подтверждения массового героизма советских воинов

Музей Победы дополнил экспозицию «Путь к Победе» новыми фронтовыми раритетами
В преддверии 9 Мая Музей Победы на Поклонной горе пополнил мультимедийную экспозицию «Путь к Победе» новыми историческими раритетами, отражающими вклад жителей различных республик Советского Союза в разгром нацизма. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Экспозиция «Путь к Победе», созданная к 80-летию окончания Великой Отечественной войны — фронтовая летопись в лицах о военных судьбах красноармейцев. Она раскрывает природу массового героизма и демонстрирует примеры подвига и самопожертвования в каждом из 1418 дней войны», — рассказали в музее.

Среди представленных раритетов — письменный прибор маршала Ивана Баграмяна, подаренный ему в 1944 году генералом артиллерии Николаем Хлебниковым, фронтовая листовка «Доблестный сын таджикского народа», рассказывающая о подвиге младшего лейтенанта Кабиры Кадырова, и грамота о присвоении звания Героя Советского Союза казахстанцу Аликбаю Косаеву, погибшему при отражении атаки немецких танков у разъезда Дубосеково.

Вклад в экспозицию внесли также школьные музеи. В частности, московская школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы передала ак-калпак — традиционный головной убор кыргызов, подаренный воинами Панфиловской дивизии своему однополчанину.

Отмечается, что благодаря использованию технологии смарт-стекла в интерактивном комплексе «Реликвии Победы» реликвии буквально «оживают»: перед посетителями появляется информация о жизни и подвигах бойцов, их фотографии и карты боевых действий. Совокупность этих историй передает общую картину массового героизма советских воинов.

В музее добавили, что экспозиция «Путь к Победе» занимает почти 4,5 тыс. кв. метров и включает около 200 подлинных реликвий. Применение современных технологий — проекции, мэппинга и AR — позволяет посетителям максимально погрузиться в атмосферу фронтовых будней.

 
