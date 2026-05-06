В Алупке завершился второй фестиваль традиционного искусства и музыки

Пресс-служба фестиваля «Явление»

В Алупке завершился второй фестиваль современного и традиционного искусства, музыки и междисциплинарных практик «Явление», сообщает пресс-служба фестиваля.

Всего в рамках фестиваля прошло более 80 мероприятий, среди которых концерты древней, электронной, современной и импровизационной музыки, а также выступления фольклорных коллективов.

В прошлом году хедлайнерами фестиваля были звезда джаза Даниил Крамер, пианист Борис Березовский и неоклассик Никита Мельников.

В этом году на фестивале выступили пианисты-виртуозы Олег Аккуратов и Александр Гиндин, солистка Большого театра Полина Шабунина, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова, джазовая дива и оперная певица Сандра Фракенберг и другие.

Как отметила журналист Тутта Ларсен, фестиваль «Явление» для нее – это присутствие, которое редко заметно в суете и тревогах.

«Господь стоит рядом, смотрит на это все и ждет пока я приду в себя и попрошу его помощи. Это присутствие я ощущаю все эти пять дней на фестивале», — сказала она.

Как отметил епископ Ялтинский, викарий Симферопольской и Крымской епархии, настоятель храма Архистратига Михаила Нестор (Доненко) во время церемонии открытия фестиваля, храм всегда был местом молитвы и центром притяжения людей.

«В храме человек может прикоснуться к красоте – и к молитвенной, и к духовной, и к культурной. Когда мы слышим красивую музыку или видим настоящую живопись, нам открывается жизнь, наполненная радостью и божественным смыслом», — сказал он.

По словам генерального продюсера фестиваля Сергея Катышева, в разные времена в мире формировались точки притяжения для уникальных событий.

«Например, Канны и Лос-Анджелес. События преображали эти города, прославляли их на весь мир. Уверен, через несколько лет такой точкой будет Алупка», — сказал он.

Фестиваль включал и образовательную программу, в рамах которой проходили лекции, паблик-токи и мастер-классы с участием российских искусствоведов, писателей, священнослужителей и ученых.

Кроме того, в центре Алупки в храме Архангела Михаила работает школа современных искусств «Архангельский Лад» и пространство для чтения, где представлен путеводитель по Алупке – «Путеводитель по городу будущего». В нем представлены концепции и идеи по преображению города.

 
