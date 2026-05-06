В Херсонской области подготовят свои кадры для строительной отрасли

В 2026 году при поддержке федерального центра в Херсонской области начнется капитальный ремонт строительного колледжа. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Сальдо.

Губернатор совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил колледж, осмотрел учебные помещения, пообщался с преподавателями и студентами.

По словам Сальдо, в учреждении обучаются почти 400 человек, осваивающих востребованные профессии в строительной отрасли, сельском хозяйстве и сфере обслуживания. При этом, как подчеркивается, условия для образовательного процесса требуют серьезного обновления.

«Учебный процесс фактически идет в здании общежития, часть кабинетов размещена в жилых помещениях. Нет нормального спортзала, пищеблока и специализированных классов», — отметил Сальдо.

Глава Херсонской области рассказал, что капитальный ремонт колледжа начнется в этом году. Кроме того, региональные власти рассматривают дальнейшие меры по модернизации учреждения.

В рамках визита также была осмотрена строительная площадка жилого комплекса «Морская аллея» на улице 40 лет Победы в Геническе. Комплекс будет включать три десятиэтажных корпуса на 272 квартиры, их ввод запланирован на четвертый квартал 2027 года.

«Для Херсонской области это прямая связка: готовим своих строителей и запускаем новое жилье. Молодежь должна видеть перспективу здесь, дома. Региону нужны кадры, которые будут восстанавливать и строить Херсонщину», — подчеркнул Сальдо.