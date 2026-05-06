Интерес россиян к тру-крайму связали с чувством неполноценности и завистью

Если человек очень любит смотреть судебные практики с мельчайшими деталями, то это признак комплекса неполноценности. Так люди находят сферу, в которой могут почувствовать свою значимость, при этом испытывая положительные эмоции от «дегустации чего-то такого запретного, горяченького», заявил НСН доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.

По мнению специалиста, увлечение такими темами может оказывать на человека наркотический эффект, вызывая в нем желание постоянно участвовать в подобных делах хотя бы со стороны. Причем требуется все больше «неадекватных подробностей» и грязного белья, которое называют тру-краймом, причем многие стремятся выбирать истории, связанные с публичными людьми, пояснил Конфисахор .

«Не буду огульно говорить, но это часто является признаком комплекса неполноценности у человека, способом почувствовать какое-то свое превосходство над успешными и талантливыми людьми, возможностью их принизить, — заявил психолог. — Но это человеческая природа, в которой есть зависть, лень и тщеславие».

