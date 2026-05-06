Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Интерес россиян к тру-крайму связали с чувством неполноценности и завистью

Психолог Конфисахор: интерес к тру-крайму – это признак неполноценности
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Если человек очень любит смотреть судебные практики с мельчайшими деталями, то это признак комплекса неполноценности. Так люди находят сферу, в которой могут почувствовать свою значимость, при этом испытывая положительные эмоции от «дегустации чего-то такого запретного, горяченького», заявил НСН доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.

По мнению специалиста, увлечение такими темами может оказывать на человека наркотический эффект, вызывая в нем желание постоянно участвовать в подобных делах хотя бы со стороны. Причем требуется все больше «неадекватных подробностей» и грязного белья, которое называют тру-краймом, причем многие стремятся выбирать истории, связанные с публичными людьми, пояснил Конфисахор .

«Не буду огульно говорить, но это часто является признаком комплекса неполноценности у человека, способом почувствовать какое-то свое превосходство над успешными и талантливыми людьми, возможностью их принизить, — заявил психолог. — Но это человеческая природа, в которой есть зависть, лень и тщеславие».

Ранее врач объяснила, как просмотр тру-крайм контента влияет на сон.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!