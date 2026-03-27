В Петербурге арестовали юношу, который напал на подростка ради куртки и кофты

Петербуржец напал на подростка и отобрал у него верхнюю одежду

Петербуржец избил несовершеннолетнего и отобрал у него верхнюю одежду, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел вечером 24 марта на детской площадке у дома по улице Маршала Захарова. По данным следствия, Андрей Ковьяр напал на подростка 2010 года рождения с целью хищения имущества. Он нанес потерпевшему не менее трех ударов руками и ногами по лицу, туловищу и конечностям, а затем заставил жертву снять куртку и кофту стоимостью около 10 тыс. рублей, после чего скрылся с вещами.

Уже на следующий день грабителя, имеющего непогашенную судимость, задержали и обвинили в разбое (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). В суде он просил не арестовывать его, обещая компенсировать ущерб и исправиться, однако Красносельский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, он пробудет за решеткой до 25 мая.

Ранее юноша ограбил квартиру в Екатеринбурге по наводке мошенников и сам сдался полиции.