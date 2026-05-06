Пьяный стоматолог вырывал по 14 зубов у пациентов на приеме и попал под суд

Во Франции судят стоматолога, удалявшего у пациентов зубы без необходимости
Во французском департаменте Лозер проходит судебный процесс над 61-летним бывшим стоматологом. Его обвиняют в насилии, повлекшем увечья, мошенничестве и отмывании денег, передает Radio France.

По данным следствия, с 2018-го по 2020 год Хосе Перейра Мендес вел частную практику в коммуне Бадару и за этот период причинил вред более чем 40 клиентам. В одном из случаев он удалил у пациента 14 зубов без медицинской необходимости, другой за один прием лишился семи зубов.

СМИ также сообщают, что врач работал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и привлекал к работе сотрудников без необходимой квалификации. При этом доход его клиники вырос с €200 тыс. в 2018 году до около €260 тыс. в 2020-м.

Как отмечают представители потерпевших, многие пациенты остались без зубов, столкнулись с инфекциями и серьезными проблемами с приемом пищи, а также социальными и психологическими последствиями. Пострадавшие подали гражданские иски.

Сам Мендес заявил, что действовал исключительно в интересах пациентов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также обязанность компенсировать ущерб, оцениваемый примерно в €300 тыс. Суд продолжается.

Ранее москвич хотел установить брекеты, но лишился здоровых зубов и 500 тыс. рублей.

 
