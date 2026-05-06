ВСУ нанесли новый удар по администрации города-спутника ЗАЭС

Пухов: ВСУ ударили по Энергодару, повреждено здание администрации
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Энергодар в Запорожской области. Один из ударов пришелся по зданию администрации города, сообщил в своем Telegram-канале мэр Энергодара Максим Пухов.

«В целях обеспечения безопасности сотрудники администрации переведены на удалённый режим работы», — написал он.

Кроме того, по словам Пухова, все городские службы и системы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности.

Накануне Пухов сообщил, что не менее 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации Энергодара. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, так как сотрудники администрации были своевременно эвакуированы. Пухов также добавил, что большая часть дронов была сбита на подлете. В результате падения обломков повреждения получили несколько автомобилей.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС - крупнейшей атомной станции Европы. Сейчас она находится под контролем России. С сентября 2022 года все энергоблоки станции остановлены по соображениям безопасности. В настоящее время объект обеспечивается энергией через резервные линии.

Ранее украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Энергодаре.

 
