Россиян предупредили о смертельной опасности белочек в парках и лесах

Безобидные на первый взгляд белки в лесах и парках на самом деле могут представлять для людей серьезную опасность. Контактировать с ними ни в коем случае нельзя, так как высок риск подхватить бешенство, предупредил в беседе с 360.ru врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин.

Все дикие животные, в том числе белки, еноты, лисы или ежи опасны для людей, подчеркнул специалист.

«Вирус бешенства меняет головной мозг животного, оно ищет встречи с человеком, — отметил он. — Вирусу нужно распространиться. К сожалению, это смертельное заболевание. Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке. К сожалению, вакцинация бывает не всегда успешной, мы не успеваем победить болезнь».

Если человек все-таки успел вступить в контакт с диким зверьком, то необходимо срочно помыть руки, а также оперативно обратиться в ближайший травмпункт. Кондрахин подчеркнул, что в мире есть только три случая выживания людей, зараженных бешенством — в остальных спасти пострадавших не удалось. Причем симптомы заболевания могут проявиться поздно — через много дней или даже через месяц, что повышает опасность ситуации, поэтому важно обратиться в медучреждение сразу после контакта с животным, чтобы вакцинироваться, заключил врач.

