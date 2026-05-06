Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Россиян предупредили о смертельной опасности белочек в парках и лесах

Кардиолог Кондрахин: с белками нельзя контактировать – они передают бешенство
nojafoto/Shutterstock/FOTODOM

Безобидные на первый взгляд белки в лесах и парках на самом деле могут представлять для людей серьезную опасность. Контактировать с ними ни в коем случае нельзя, так как высок риск подхватить бешенство, предупредил в беседе с 360.ru врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин.

Все дикие животные, в том числе белки, еноты, лисы или ежи опасны для людей, подчеркнул специалист.

«Вирус бешенства меняет головной мозг животного, оно ищет встречи с человеком, — отметил он. — Вирусу нужно распространиться. К сожалению, это смертельное заболевание. Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке. К сожалению, вакцинация бывает не всегда успешной, мы не успеваем победить болезнь».

Если человек все-таки успел вступить в контакт с диким зверьком, то необходимо срочно помыть руки, а также оперативно обратиться в ближайший травмпункт. Кондрахин подчеркнул, что в мире есть только три случая выживания людей, зараженных бешенством — в остальных спасти пострадавших не удалось. Причем симптомы заболевания могут проявиться поздно — через много дней или даже через месяц, что повышает опасность ситуации, поэтому важно обратиться в медучреждение сразу после контакта с животным, чтобы вакцинироваться, заключил врач.

Ранее карантин по бешенству животных ввели еще в одном российском селе.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!