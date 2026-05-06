В парках Подмосковья проведут мероприятия ко Дню Победы

В парках Московской области с 5 по 8 мая пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В рамках «Недели Победы» в парках Московской области пройдут лекции «Подвиг в деталях», выступления «Марш Победы», «Победный май», мастер-классы по созданию открыток и изготовлению окопных свечей.

Также посетители парков смогут посмотреть патриотические фильмы, принять участие в викторинах о Великой Отечественной войне, музыкальном лото, спортивных состязаниях, литературных чтениях и песенных флешмобах.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).