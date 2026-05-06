Россиянам напомнили об обязанности заплатить налоги со свадебных подарков

Обычно денежные и прочие подарки налогом не облагаются и письменному оформлению не подлежат, однако у этого правила есть исключения. В некоторых случаях преподнесенное имущество, к примеру, на свадьбу обязывает нового владельца заплатить налог, рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паёв от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками», — перечислил специалист.

При этом подарки от членов семьи и близких родственников в любом случае не подлежат взиманию НДФЛ, добавил он. К ним относятся, в том числе, супруги, родители, дети, дедушки и бабушки, а также внуки, братья и сестры, в том числе неполнородные.

Хаминский также отметил, что если работодатель преподнес сотруднику подарки общей стоимостью выше 4 тыс. рублей, то он также обязан заплатить налог с суммы, превышающей этот лимит.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков.