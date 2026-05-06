В России объяснили, почему лечение животных стало дороже человеческого

Стоимость ветеринарных услуг в последние годы заметно выросла, и лечить кошку или собаку зачастую дороже, чем человека. О том, что стоит за этим ростом, «Газете.Ru» рассказал основатель ветеринарной скорой помощи «АрниВет» Денис Баранов.

По его словам, рынок развивается, но есть нюансы.

«Ветеринарная медицина в Москве и других крупных городах сильно изменилась за последние годы в лучшую сторону. Появились новые крупные ветеринарные центры, построенные с нуля на деньги инвесторов. Качество ветеринарных услуг растет, хотя отрасль пока немного отстает от классической медицины для людей», — заявил он.

При этом у ветеринарии есть своя особенность — сложность с диагностикой. Владельцы животных не всегда вовремя замечают проблему, а питомцы не умеют говорить. Большинство животных на приеме в клинике стрессуют, не дают себя нормально осмотреть. Отсюда — некорректная диагностика и ошибочное лечение.

Кадровый голод, как считает Баранов, одна из главных проблем в ветеринарии. В ветеринарии остро не хватает квалифицированных специалистов. Выпускники ветколледжей и вузов приходят без практического опыта, их приходится учить заново. Советская ветеринарная школа была заточена под крупный рогатый скот, поэтому максимум, что умеет выпускник, — поставить катетер или вакцину, но дозировку считает уже на калькуляторе.

«Ветеринарные клиники бьются за хороших специалистов. Если опытный ветврач опубликует свою анкету на hh.ru, в тот же день ему позвонит HR из конкурирующей клиники и предложит прийти на собеседование», — отмечает Баранов.

При этом часть людей уходит из профессии ближе к 30 годам. Зарплата ветеринарного персонала не самая высокая, а нагрузка и постоянный стресс высоки. Многие просто сдаются и меняют профессию.

Рост конкуренции за сотрудников — один из ключевых факторов повышения цен. Кроме того, большая часть препаратов, расходников и оборудования покупается за границей. Покупать стало сложнее, что привело к повышению стоимости услуг.

«Параллельный импорт работает точечно. Если раньше большую часть препаратов можно было купить в ближайшей ветаптеке, то сейчас для иностранных препаратов появился большой черный рынок. Официально завезти препарат нельзя — нет сертификации в РФ, официальные поставщики не поставляют в Россию, поэтому покупать приходится через серые схемы», — поясняет эксперт.

Вакцины, например, требуют строгого соблюдения температурного режима — холодовой цепи. При покупке в Telegram-каналах соблюдается ли она, непонятно. По информации Баранова, такие препараты часто возят из Казахстана.

При этом с оборудованием проблем нет. Лапароскопические стойки, УЗИ-аппараты и другая техника есть в наличие в Москве. За последние годы она стала дороже, но не критично. Более того, при прочих равных купить УЗИ-аппарат в Москве оказалось дешевле, чем заказать в Китае.

По оценке эксперта, ветеринарные услуги будут дорожать в пределах общей инфляции. Какого-то резкого роста он не наблюдает — только общие рыночные и экономические тенденции. При этом качество ветеринарных услуг и клиник в целом значительно выросло за последние годы.

Однако все сказанное относится в первую очередь к Москве и другим городам-миллионникам. В региональных ветеринарных клиниках ситуация значительно хуже. По словам Баранова, там часто не могут выполнить даже простую операцию, например, поставить пластину после перелома лапы.

